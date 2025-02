Slot: “Nessun acquisto? Abbiamo una squadra molto forte. Non c’era motivo di aggiungere”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Liverpool, Arne Slot, si è detto soddisfatto di non aver avuto rinforzi durante la finestra di trasferimento di gennaio, con Liverpool tra le poche squadre inglesi completamente immobile: “Ma forse non ci sono molti allenatori che hanno una squadra così buona come la mia. L’ho detto molte volte, abbiamo una squadra molto forte. E se guardi la classifica, penso che i giocatori abbiano dimostrato che la fiducia che abbiamo in loro era giustificata. E non abbiamo – a parte Trent (Alexander-Arnold) che ora è fermo, forse per qualche giorno – molti infortuni, non a lungo termine nel momento”.

Ancora sulla rosa: “In passato abbiamo avuti problemi con Alisson, con (Diogo) Jota, con alcuni altri giocatori. Ma al momento, penso che a parte Trent, siano tutti di nuovo disponibili oggi. Quindi, non c’è motivo di aggiungere qualcosa alla squadra a meno che tu non abbia un’opportunità sul mercato. È qualcosa che abbiamo visto l’ultima volta con Giorgi Mamardashvili, che non è con noi al momento, ma l’abbiamo acquistato perché l’abbiamo vista come un’opportunità sul mercato. Ma per ora, siamo contenti della squadra che abbiamo”.

Foto: sito Liverpool