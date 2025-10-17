Slot: “Lo United? Bisogna vincere. La sosta ci è servita per ricaricare le energie”

17/10/2025 | 21:46:34

Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester United.

Queste le sue parole: “Penso che non dovrebbe importare con chi giocherai domenica, se hai perso tre partite di fila e indossi la maglia del Liverpool. Non importa chi sia il tuo avversario, devi reagire. Se c’è una cosa per cui non posso biasimare i giocatori è che danno tutto ciò che hanno in ogni singola partita. Loro entrano tutti dal primo all’ultimo minuto, è quello che abbiamo fatto anche nelle ultime tre partite. In tutte e tre le partite siamo dovuti rimontare dall’1-0 e in due partite siamo riusciti a farlo”.

Sullo stato di forma di Isak, ha aggiunto: “Penso che abbia avuto bisogno di aiutarlo a rafforzarsi e ora ha avuto le sue cinque, sei settimane, il che è normale per ogni giocatore, specialmente se sei fuori da tre o quattro mesi. Per quanto riguarda la forma fisica, penso che ora sia vicino al livello che dovrebbe essere e ora penso che possiamo giudicarlo in modo equo d’ora in poi. So come funziona questo settore, se gioca lì due volte e non segna allora non è quello che si sperava. Ovviamente speri che se vanno in nazionale segnino, come ha fatto Gakpo, come ha fatto Virgil, come ha fatto Dominik Szoboszlai, come ha fatto Alexis Mac Allister, ne dimentico alcuni? — ma non l’ha fatto. Ma penso che la sua preseason sia finita ora che ha giocato qualche partita, 70, 80, 90 minuti”.

Foto: x Liverpool