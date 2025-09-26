Slot: “Leoni fuori per un anno. Bisogna guardare al futuro, ha tantissimo tempo davanti a sé”

26/09/2025 | 13:38:07

Il giovane azzurro Giovanni Leoni, difensore del Liverpool, dovrà fermarsi a lungo a causa dell’infortunio rimediato nella partita di Carabao Cup contro il Southampton.

Inizialmente, il tecnico dei Reds, Arne Slot, aveva precisato che sarebbero stati necessari ulteriori accertamenti per valutare l’entità dell’infortunio. Oggi, però, l’olandese ha confermato:

“Non è in un buon momento, ovviamente, perché ha subito la rottura del crociato, e questo significa che starà fuori per un anno. Essere così giovane, arrivare in un nuovo Paese e fare così bene nella prima partita… è molto difficile trovare un lato positivo. Non c’è mai un lato positivo, ma bisogna cercare di guardare al futuro: è ancora giovanissimo e ha tantissimi anni davanti a sé per recuperare da un infortunio così grave.”

Foto: X Liverpool