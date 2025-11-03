Slot lancia l’allarme prima del Real Madrid: “Isak non è ancora tornato in gruppo, Frimpong e Alisson non ci saranno”

03/11/2025 | 18:14:02

Arne Slot ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions con il Real Madrid: “Per quanto riguarda Alex, dovremo aspettare e vedere. Di certo non partirà titolare, ma potrebbe essere aggregato alla squadra. Non si sta ancora allenando con la squadra, quindi dobbiamo aspettare e vedere. Frimpong e Alisson non ci saranno“.

foto sito liverpool