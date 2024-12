L’allenatore dei Reds ha dichiarato: “Mi piace questo in un giocatore, è qualcosa che ogni calciatore deve avere se vuole giocare a questo livello. Se non hai questa ambizione, probabilmente non giochi a questi livelli. L’importante è che comprendano che per essere speciali come individui devono prima mettere la squadra al primo posto, ed è così che diventano speciali. Questo lo fanno tutti, incluso Trent”.