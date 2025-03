Slot: “La sconfitta in Champions è stata una delusione, ma possiamo riscattarci in campionato e in Carabao Cup”

Arne Slot, allenatore del Liverpool ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Carabao Cup contro il Newcastle.

Queste le sue parole: “Non vediamo l’ora di giocare una finale, non puoi darlo per scontato in questo paese con così tante buone squadre in ogni competizione. Visto che ne facciamo parte cercheremo di vincere. Questo è ciò che vuole anche il Newcastle. No, questa è la cosa buona di dove siamo ora nel campionato e nella coppa. Tutti vogliono giocare. La nostra posizione in campionato è un motivo per noi per andare avanti. I livelli di intensità sono stati i più alti per tutta la stagione, abbiamo creato alcune occasioni che normalmente segniamo e sì, mi è piaciuto anche il gioco, era puro calcio. L’eliminazione ai rigori è stata una delusione, ma abbiamo tanti obiettivi da raggiungere in questa stagione”.

Foto: sito AZ