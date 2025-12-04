Slot incensa Chiesa: “Ha salvato il risultato. Si è sacrificato e non è da tutti”

04/12/2025 | 14:00:55

Il Liverpool ha pareggiato 1-1 in casa contro il Sunderland, nella gara di ieri sera in Premier League. Ma sarebbe potuta arrivare l’ennesima sconfitta, evitata da un salvataggio sulla linea di Federico Chiesa al 92′. L’ex Juve ha seguito un contropiede del Sunderland e ha evitato il gol, bloccando la conclusione dopo che l’attaccante ospite aveva superato anche Alisson.

Arne Slot, allenatore dei Reds, ha così parlato a fine gara, elogiando Federico Chiesa: “Sì, penso che negli ultimi minuti di partita siamo andati vicini, secondo me, al 2-1, perché abbiamo sfruttato alcuni calci piazzati ed eravamo costantemente nei pressi della loro area. Non riuscivano più a uscire da quella situazione. Ma poi, da uno di quei calci piazzati, abbiamo portato palla in area e il loro portiere l’ha intercettata. Io ho alzato lo sguardo e ho visto un loro giocatore completamente libero sulla linea di metà campo. Sarebbe stata una bella clamorosa. La cosa positiva di Fede è che avrebbe potuto pensare: ‘Ah, non c’è più niente da fare, sono così lontano dalla situazione’. Ma ha continuato a scattare, Alisson lo ha spostato verso l’esterno e di conseguenza Fede ha potuto salvare la palla sulla linea. Il pareggio credo fosse il minimo che meritassimo e il minimo che meritava anche il suo gesto. Ha salvato una sconfitta. Si è sacrificato e non è da tutti”.

Foto: sito Liverpool