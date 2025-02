Slot in vista di Liverpool-Wolves: “Cunha ha qualità, può giocare per una delle prime 5 squadre di Premier”

Le parole del tecnico del Liverpool Arne Slot, in vista della sfida contro il Wolverhampton. Tra i temi trattati il futuro di Matheus Cunha, attaccante che sarà di certo protagonista della prossima sessione di mercato, e che vanta 11 gol e 4 assist stagionali. Prima punta completa e versatile, il brasiliano classe ’99 è sotto i riflettori delle maggiori squadre di Premier, tra cui anche il Liverpool.

“Matheus Cunha è un giocatore di qualità e ha le qualità per giocare per una delle prime cinque squadre in Inghilterra”.

Su Curtis Jones, coinvolto in una rissa al termine del 2-2 contro l’Everton: “Mi è piaciuto molto che abbia difeso la squadra, ma penso anche che ci siano altri modi per farlo, sia per la squadra che per i tifosi. Ne parlerò con lui. Ma lo stesso vale anche per me, avrei dovuto agire diversamente dopo la partita. È uno sport emozionante e a volte gli individui, spinti dalle emozioni, prendono decisioni sbagliate. Questo è sicuramente quello che ho fatto io”.

Foto: Instagram Cunha