Slot: “Il ritorno di Isak? Fine marzo, inizio aprile. Ma poi ci vorrà tempo per ritrovare il ritmo partita”

19/02/2026 | 15:43:31

Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico ha parlato anche dei tempi di recupero di Isak e ha spiegato: “Alex è tornato sul campo con le scarpe da corsa per la prima volta questa settimana, quindi ci vorrà ancora del tempo. Probabilmente intorno alla pausa internazionale sarà pronto a unirsi al gruppo, finché non ci saranno ricadute. Fine marzo, inizio aprile: lì vedremo se potrà reintegrarsi”.

Slot ha chiarito però che ciò non significa che Isak possa già scendere in campo: “Prima deve lavorare con il pallone, poi integrarsi nel gruppo, ci vuole tempo per tornare competitivo e ritrovare il ritmo partita”.

Il tecnico olandese, pur fiducioso, non nasconde un velo di delusione: “Purtroppo non abbiamo ancora visto il miglior Alex. Ma la riabilitazione procede bene, e va fatto un complimento al giocatore e al nostro staff medico”.

Foto: sìto Liverpool