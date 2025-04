Slot: “Il rinnovo di Salah dimostra le grandi ambizioni del club”

In mattinata è arrivato il rinnovo di Momo Salah con il Liverpool.

Al sito ufficiale del club ha parlato il tecnico Arne Slot: “Momo è convinto che possiamo farcela e questo per noi è positivo. Quando presentiamo il nostro progetto, è bello dire che Mo Salah ha firmato un nuovo contratto. Dimostra quanto sia ambizioso questo club. Ha dimostrato per tanti anni quanto valore ha per il club. Tutti i tifosi e i compagni di squadra sono molto felici che abbia prolungato per altri due anni”.

Foto: sito Liverpool