Slot: “Il PSG ci è stato superiore. Abbiamo vinto ma non è finita. Anche al ritorno sarà dura”

Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha parlato a Canal Plus. Il tecnico olandese, con grande onestà intellettuale, ha riconosciuto la superiorità dei parigini nonostante il risultato finale favorevole ai Reds: “La differenza tra francesi e inglesi è che voi mi parlate di tempo e arbitraggio. Non ho l’impressione che l’arbitraggio sia stato a nostro favore”, ha dichiarato Slot, rispondendo alle polemiche sollevate dalla stampa francese. “Con un pareggio, saremmo stati fortunati. Loro sono stati migliori oggi. È un ottimo risultato per noi”, ha ammesso.

Nonostante il vantaggio conquistato in trasferta, Slot appare tutt’altro che tranquillo in vista della gara di ritorno. “Hanno sempre le migliori statistiche, tutti l’hanno visto… Sarà complicato tra una settimana”.

Foto: sito Liverpool