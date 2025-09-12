Slot: “Guehi? Era vicino al Liverpool, sarebbe ridicolo negarlo”

12/09/2025 | 22:16:17

Il tecnico del Liverpool Arne Slot ha parlato in conferenza stampa della possibilità di ingaggiare Guehi dal Crystal Palace: “Sarebbe ridicolo negare che ci siamo andati vicini; era ovvio. Ma queste cose succedono nel calcio. È già successo ai nostri giocatori. Può succedere”. E ancora: “Ci sarebbe piaciuto ingaggiarlo, ovviamente. Eravamo interessati a lui e, se avessimo ritenuto di poter rafforzare la nostra squadra, ci abbiamo provato”. Il difensore in estate aveva sostenuto le visite mediche con il Liverpool e mancava ufficialmente solo la firma. Tuttavia, a un passo dalla definizione dell’affare, il presidente del Crystal Palace, Steve Parish, ha annullato tutto facendo saltare la trattativa.

Foto: insta guehi