Slot esalta Alisson: “Ha fatto due parate di classe mondiale contro il PSG”

Alla vigilia del match contro il Southampton, il tecnico del Liverpool, Arne Slot, è tornato a parlare della prestazione di Alisson contro il Paris Saint-Germain: “Cosa distingue Alisson? Para i tiri!”, ha scherzato in prima battuta il tecnico dei Reds in conferenza stampa. “No, penso che per diventare il miglior portiere del mondo a volte bisogna fare delle parate che altri non farebbero. Penso che ne abbia fatte una o due mercoledì. Ha fatto due parate di classe mondiale in momenti cruciali per noi”.

twitter-liverpool