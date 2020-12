Slot: “E’ un momento speciale. Non dobbiamo fare calcoli”

Arne Slot, tecnico dell’AZ Alkmaar, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli in Europa League. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “All’andata abbiamo vinto lì 1-0, abbiamo fatto una buona gara giocando molto bene. Napoli? E’ bello e speciale dire che abbiamo una possibilità di continuare la competizione nonostante un girone con un top club come il Napoli e lun grande club ora leader in Spagna. Sono tre club tutti molto vicini tra loro in questo momento. Calcoli? Puoi fare tutti i tipi di calcoli, ma sono convinto che se perdiamo alla fine saremo fuori. Mi aspetto che il Napoli giochi con la formazione migliore così come fece nella gara di andata.”

Foto: twitter uff AZ