Slot: “È stato incoraggiante vedere Wirtz giocare così bene. Salah partirà per la Coppa d’Africa il 15 dicembre”

02/12/2025 | 11:31:07

Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match infrasettimanale contro il Sunderland. Queste le sue parole:

“Turnover? Non ho avuto grandi preoccupazioni: ieri abbiamo recuperato, poi oggi ci alleneremo e vedremo come si sentiranno i giocatori. Florian ha saltato una settimana e mezza di allenamento; per lui giocare così tanti minuti era già un aspetto positivo. È stato incoraggiante vederlo giocare così bene: non era la prima volta per noi, ma forse era la prima volta che tanta gente se ne accorgeva. Positivo anche il fatto che Alex abbia segnato il suo primo gol: non ha potuto giocare altri 5-10 minuti perché aveva già qualche crampo. È un altro giocatore di cui dobbiamo valutare le condizioni. Salah? Naturalmente un giocatore non è contento di non giocare, e non era l’unico, posso dirvelo. Il modo in cui si è comportato è stato quello che ci si aspetta dal professionista che è: ha dato grande supporto ai compagni e ha gestito la situazione molto bene. Non puoi giocare così bene ogni tre giorni se ti lasci trasportare dalle emozioni, ma Mo è estremamente disciplinato. Sarà sempre il professionista di altissimo livello che è stato negli ultimi giorni. La sua partenza con la Nazionale? Mo partirà per la Coppa d’Africa il 15 dicembre”.

Foto: sito Liverpool