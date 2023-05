Slot e il Tottenham: oltre due settimane fa l’autorevole soffiata

Arne Slot primo nome per la panchina del Tottenham. Di sicuro non è una traccia di queste ore, non servono tweet illuminanti, ma la conferma di un’autorevole soffiata di oltre due settimane fa. Già lo scorso 2 maggio, come riportato, ESPN aveva mandato in pole position per gli Spurs l’allenatore che ha fatto molto bene alla guida del Feyenoord. Oltre due settimane dopo non possono esserci che conferme sulla scia di quella anteprima. Il Tottenham si prepara a ripartire da un altro allenatore dopo l’era Conte e la fallimentare parentesi Stellini.

Foto: twitter Feyenoord