Slot dopo l’eliminazione dalla FA Cup: “Oggi si è visto a chi serve trovare ritmo”

Il Liverpool cade in FA Cup contro il modesto Plymouth, club ultimo in Championship. Slot a fine partita, parlando a Sky Sport, ne ha approfittato per sottolineare come questo sia il motivo per il quale in queste occasioni tenda a fare tante rotazioni, dato che evidentemente chi gioca meno è finito fuori ritmo: “Dobbiamo giocare molte partite” – ha detto Slot – “nelle ultime settimane, abbiamo giocato due volte a settimana e sarà ancora così nelle prossime. Non è solo positivo per i titolari avere ogni tanto una settimana in cui giocano solo una partita, ma anche per quelli che sono scesi in campo oggi, che hanno bisogno dell’intensità di una partita. L’hanno avuta contro il PSV in Champions League, perdendo in modo sfortunato e l’hanno avuta oggi, sfortunatamente perdendo anche questa”.

‘Oggi abbiamo anche dimostrato perché c’era bisogno che scendessero in campo i giocatori che ho schierato stasera. Anche questi giocatori hanno bisogno di ritmo di gioco. Si è visto che alcuni di questi giocatori hanno davvero bisogno di partite come questa per essere pronti per gli ultimi tre mesi della stagione”.

Foto: sito liverpool