Slot: “Dispiace per la sconfitta con il Palace. Ekitike bravo per il gol, ma non volevo rischiarlo”

10/08/2025 | 21:45:53

Il tecnico del Liverpool Arne Slot ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta nel Community Shield contro il Crystal Palace: “Penso che in generale sia stata una partita in cui abbiamo segnato due volte un gol e, secondo me, abbiamo controllato la partita fino al momento in cui hanno segnato il 2-2. Poi, all’improvviso, anche se avevamo ancora una grande occasione con Salah, avremmo potuto perderla anche alla fine. Ma fino a quel momento avevo tutte le ragioni per aspettarmi che avremmo vinto questa partita. Ma dopo il 2-2 siamo stati forse fortunati a poter andare ai calci di rigore. Eikitike? Buon impatto, sono felice per il gol, l’ho tolto perché si infortunasse in questo momento, sarebbe un grosso problema per le partite di Bournemouth, Newcastle e Arsenal. Ecco perché l’ho tolto, ma oggi ha fatto una buona partita”.

FOTO: Sito Liverpool