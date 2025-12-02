Slot: “Critiche? Sento il sostegno dei tifosi e del club”

02/12/2025 | 15:51:21

Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sul momento dei Reds e sulle critiche ricevute.

Queste le sue parole: “È normale che veniamo criticati, succede anche se vinciamo. Non sono un utente abituale dei social media e non ne sono consapevole, ma non sono stupido e so che esistono. Gli abusi non sono certo una cosa positiva. Quello che so e che sento è il sostegno che i tifosi mi danno allo stadio e soprattutto quello del club. Cantano per la squadra, ma anche per me. Questo è il sostegno che sento”.

Foto: sito Liverpool