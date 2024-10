Slot conferma: “Chiesa non ci sarà con il Bologna. Ha avuto qualche problema”

Conferenza stampa di Arne Slot, allenatore del Liverpool che conferma il forfait di Federico Chiesa, che salterà la gara di Champions contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Mi aspetto che Jota sia disponibile a giocare. Chiesa si è allenato ieri, ma oggi ha avuto qualche problema e non me lo aspetto domani in campo. Dobbiamo guardare anche avanti, so che sarebbe stato bello giocare contro una squadra italiana ma lo aspettiamo per altre notti”.

Foto: twitter Az