Slot: “Chiesa ha provato ad allenarsi, ma non lo rischiamo domani”

29/09/2025 | 22:00:32

Il tecnico del Liverpool Arne Slot ha parlato in conferenza stampa anche di Chiesa: “Ha provato ad allenarsi oggi, ma non ha potuto completare la seduta. Abbiamo deciso di non rischiarlo visto che tra pochi giorni c’è Chelsea. Indipendentemente dal risultato, bisogna giocare il miglior calcio possibile ed essere sempre al massimo. Contro il Palace abbiamo creato molte occasioni, ma anche concesso troppe opportunità agli avversari. Ci sono margini di miglioramento, e li mostrerò ai giocatori”.

FOTO: Sito Liverpool