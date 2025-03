Slot: “C’è pressione, ma sono al Liverpool per questo. È ancora tutto aperto”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha così parlato alla vigilia della sfida di ritorno contro il Paris Saint-Germain: “Penso che dopo questa partita, ci sia ancora molta strada da fare per la finale. Sappiamo che possiamo incontrare Villa o Brugge e poi magari l’Arsenal e una delle squadre di Madrid. Siamo tutti abbastanza forti per arrivare in finale, quindi è difficile dirlo. Il PSG ha una partita di calcio da perdere e anche noi, quindi penso che entrambi, a questo punto, siamo arrivati fin qui. Non eravamo nemmeno in questa fase e questa era la fase in cui siamo stati eliminati (due anni fa, ndr). Di solito queste squadre vanno lontano in questo torneo”.

Poi ha proseguito: “Alcuni hanno detto che Arsenal e Bayern erano meglio, da quello che ho sentito, il PSG è migliorato molto in questi due o tre mesi e hanno giocato fuori casa. Ho visto entrambe le partite, il PSG è migliorato molto. Ora pressano in tutto il campo, quindi sono cambiati. E sì, dipende da loro come si sono sentiti. Non posso influenzare quello che hanno sentito. Non so nemmeno se sia vero o meno. Spero che abbiano un’opinione diversa domani. Questa è la squadra più completa che abbiamo affrontato finora. Ovviamente abbiamo giocato contro Arsenal, Real, Man City, ma la qualità che ha il PSG, probabilmente il club più ricco, ma hanno così tanta qualità con un grande allenatore, che li lascia giocare in un modo che non è facile da affrontare, con un incredibile impegno. Ecco perché dobbiamo essere al nostro meglio domani. In casa abbiamo avuto una prestazione diversa contro il City rispetto a fuori casa…”.

Come sia vivere una settimana come questa: “Non in particolare questa settimana, ma per molte ragioni. Per questo volevo essere il manager del Liverpool: ti aspetti che siamo in questi momenti ad Anfield, ti aspetti di competere per ogni trofeo. È una bella parte della stagione, c’è pressione ogni giorno e questo è ciò che ci piace, altrimenti non saremmo in questo ambiente”.

Sulle differenze rispetto l’andata: “Speriamo di avere più possesso palla, ma ancora una volta, se li hai visti giocare, sono intensi anche senza palla, il che li ha portati a creare alcune occasioni, ci hanno tolto la palla. Ma all’87esimo minuto abbiamo giocato lungo e loro erano scoperti, quando ho rivisto la partita, ho visto alcuni momenti in cui avremmo potuto creare occasioni se avessimo fatto meglio. Il punto è che ci hanno un po’ più esausti di quanto volessi, ci hanno pressato continuamente e se non ottieni la palla, sei troppo stanco per eseguire perfettamente, ed è per questo che ha senso avere la palla un po’ di più e sperare che si apra un po’ di più. Non sono d’accordo con chi ha detto che abbiamo giocato male, non riconosce l’incredibile merito che il PSG merita”.

Infine: “Penso che sia da 50/50 domani, il risultato è nostro, la prestazione è stata loro. Siamo in vantaggio 1-0 e ci dà fiducia, la prestazione, sì, 50/50 è una valutazione equa per la serata”.

