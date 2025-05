Slot allontana la cessione di Elliott: “Chi gioca al Liverpool è felice e vuole restare”

02/05/2025 | 16:40:07

Il tecnico del Liverpool, fresco campione d’Inghilterra, Arne Slot, ha parlato del momento di Elliott in conferenza stampa, soffermandosi su una possibile cessione: “Penso che sia molto importante che le persone che sono qui vogliano restare. Harvey è uno di quelli che non ha avuto abbastanza minutaggio come avrebbe meritato, ma è in competizione con giocatori di buon livello ed è stato infortunato”. Sul post infortunio, Slot ha ammesso: “Sono stato onesto con lui: prima dell’infortunio non era lo stesso al suo ritorno, ma negli ultimi mesi è tornato al livello di prima. Negli ultimi mesi il suo tempo in campo è aumentato di più, mi piace di più ora rispetto a quando è tornato dall’infortunio”.

FOTO: Sito Liverpool