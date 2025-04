Slot: “Alexander-Arnold? Ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi. Sul futuro…”

Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sul futuro, ancora non certo, di Trent Alexander-Arnold.

Queste le sue parole: “Preferiamo parlare di annunci ufficiali, non di come stanno andando le trattative contrattuali. Quello che so è che Trent è tornato in campo, si sta allenando di nuovo con noi, ha fatto una buona stagione, quindi spero che possa aiutarci verso la fine della stagione a raggiungere ciò che tutti noi speriamo”.

Alexander Arnold è in scadenza il prossimo 30 giugno con il Liverpool. Su di lui ci sono tanti club internazionali, in particolare è molto forte il Real Madrid.

Foto: X Liverpool