Slimani al Monaco libera Falcao per il Galatasaray

Islam Slimani è ormai da considerarsi un nuovo giocato del Monaco. Il centravanti algerino nelle scorse ore ha sostenuto e superato le visite mediche per contro del club del Principato, ultimo passaggio prima della firma (imminente) e del successivo annuncio. L’ex attaccante di Newcastle e Fenerbahce è stato prelevato dal Leicester, un’operazione che vale come via libera per Radamel Falcao che, come più volte raccontato, è da tempo un promesso sposo del Galatasaray. Il centravanti colombiano è atteso in Turchia entro la giornata di giovedì per iniziare la sua nuova avventura in maglia giallorossa.

Foto: Twitter Uefa