Slavia Praga-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni

L’Inter si gioca una buona fetta di qualificazione agli ottavi di Champions nella gara di questa sera contro lo SlaviaPraga. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni. Conte deve fare i conti con l’emergenza a centrocampo dopo l’infortunio di Barella contro il Torino. Il tecnico nerazzurro non ha grandi scelte, visto che Sensi sarà ancora indisponibile e Asamoah non è ancora pronto. In mediana dovrebbe dunque agire Gagliaridini, ma occhio anche al possibile adattamento di Candreva come interno di centrocampo, con la conseguente presenza di D’Ambrosio. Migliorano anche le condizioni di Politano, che però difficilmente potrà essere della partita domani sera. Tra i pali il solito Handanovic, linea difensiva composta da Godin, De Vrij e Skriniar, poi mediana completata da Brozovic e Vecino, con Biraghi sulla corsia mancia. In attacco la solita coppia composta da Lukaku e Lautaro Martinez.

Slavia Praga (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych, Boril; Soucek, Traoré; Sevcik, Stanciu, Olayinka; Masopust. All. Trpisovsky.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio (Candreva), Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lukaku, L. Martinez. All. Conte.

Foto: sito ufficiale Inter