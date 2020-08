Slavia Praga, calciatore positivo al covid-19: squadra rientrata in Repubblica Ceca

Lo Slavia Praga, attualmente in Austria in ritiro per preparare la nuova stagione è rientrata d’urgenza in Repubblica Ceca dopo che un calciatore è risultato positivo al test del coronavirus. Il club – in una nota – ha comunicato che il calciatore è stato posto subito in quarantena.

ℹ️ | Testování na přítomnost #COVID19 mezi hráči a realizačním týmem v Rakousku odhalilo jeden pozitivní případ. Mužstvo se vrací do České republiky, hráč s pozitivním nálezem míří do karantény. #SKSPriprava2020 📰 INFORMACE ➡️ https://t.co/sHyZx2YQnz pic.twitter.com/5bTsfcjErA — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) August 11, 2020

Foto: profilo twitter Slavia Praga