Slalom di Ranieri, errore di Ricardo Silva: Fiorentina avanti 1-0 sul Celje all’intervallo

La Fiorentina conduce per 1-0 sul Celje al termine della prima frazione di gioco. Dopo un primo momento in favore dei padroni di casa, la gara si sblocca al 27′ e a passare in vantaggio sono gli uomini di Palladino con una grande rete di Luca Ranieri. Il capitano viola è stato bravo e fortunato ad andarsene prima in slalom gigante e poi a battere il portiere di casa Ricardo Silva, tutt’altro che perfetto nel suo intervento. La palla gli passa tra le gambe, prima di insaccarsi in rete.

Foto: Instagram Fiorentina