Skriniar: “Volevo tornare prima al Fenerbahce. Crediamo nella qualificazione in Champions”
11/08/2025 | 21:25:18
Milan Skriniar, difensore del Fenerbahce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Feyenoord in Champions, gara di ritorno dei playoff.
Queste le sue parole: “Sappiamo cosa ci aspetta nella partita di domani. Sarà una gara difficile. Nella prima partita ci sono stati momenti in cui abbiamo giocato bene. Penso che la qualificazione sia ancora in bilico. Con il sostegno dei nostri tifosi, possiamo farcela”.
Sul ritorno al Fenerbahce: “Durante tutto il processo di trasferimento, ho parlato con il nostro allenatore. Tutti hanno fatto del loro meglio affinché il trasferimento si completasse. Avrei voluto che accadesse prima, ma mi sono sempre allenato nel miglior modo possibile. Ci aspettano partite importanti e difficili, per questo ho cercato di mantenermi in forma”.
Foto: Instagram Skriniar
Foto: Instagram Skriniar