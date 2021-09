Skriniar supporta la Slovacchia: “Se continueremo a giocare così ci toglieremo delle soddisfazioni”

Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, impegnato con la Slovacchia nelle partite valevoli per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar, ha parlato al termine della sconfitta rimediata dalla sua Nazionale contro la Croazia. Ecco le dichiarazioni del centrale: “E’ difficile valutare questa partita. Abbiamo lottato, abbiamo dato tutto, ma abbiamo comunque perso. I croati hanno giocatori di qualità: non ci possiamo biasimare nulla, ci è mancata solo un po’ di fortuna. Non sono riuscito ad evitare il gol, e per questo sono dispiaciuto, ma il pubblico ha apprezzato i nostri sforzi. Se continueremo a giocare così ci toglieremo delle soddisfazioni”.

Foto: Twitter Inter