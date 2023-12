Skriniar: “Sto bene a Parigi. Lo Scudetto con l’Inter miglior momento in Italia”

Milan Skriniar, difensore del PSG, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della società, in collaborazione con Qatar Airways, si è soffermato sul periodo attuale in Francia: “Sono orgoglioso di indossare la maglia di questo club. Per me è la tappa più importante della mia carriera, è qualcosa di incredibile, infatti dal primo giorno mi sono sentito subito bene. I miei compagni sono bravi e tutta la gente che lavora nel PSG è gentile con me. Sono molto felice”. Lo slovacco ha poi parlato della sua militanza nell’Inter: “Sono stato per sei anni in uno dei più grandi club al mondo. Abbiamo vinto tanto. Il primo anno siamo tornati in Champions e questa è stata una cosa fantastica. Il miglior momento è stata la vittoria dello Scudetto”.

Foto: Twitter Paris Saint-Germain