Skriniar: “Sono felice a Parigi, vorrei giocare di più ma le scelte dell’allenatore non si discutono”

Direttamente dal ritiro della Nazionale slovacca, Milan Skriniar ha così parlato del suo momento al Paris Saint-Germain: “Mentalmente direi che sto bene. Non sono contento di questa situazione, ma l’unica cosa che posso controllare è il mio lavoro in allenamento. Devo essere pronto quando serve. Cerco di essere nella migliore forma possibile. No, l’allenatore non discute di questo genere di cose. Sarei felice se avessi più opportunità. Rispetto le sue decisioni, è lui che decide la composizione della squadra. Non posso influenzarlo.

Poi ha proseguito: “C’erano molte opzioni. Mi hanno informato che non sarei stato utilizzato tanto quanto la scorsa stagione. Era alla fine del periodo di trasferimento, quindi era principalmente per i prestiti. Ma non ero nella fase finale della trattativa con i club. Alla fine, in un incontro con la dirigenza del club e l’allenatore, abbiamo concordato che sarebbe stato meglio per me restare e lottare per la mia occasione.

Infine: “Sono felice di essere a Parigi, ma mi dispiace di non avere più minuti a disposizione, ha ammesso. Vedo in allenamento che posso competere con i miei compagni in termini di qualità. Abbiamo un grande gruppo e li incoraggio. Ho avuto la mia occasione, l’ho colta, come ha detto l’allenatore. Mi sono già trovato in questa situazione e ne sono sempre uscito con successo. Penso che sarà così anche oggi”.

