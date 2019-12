Skriniar: “Siamo dispiaciuti, servivano i tre punti. Barça? Non molleremo di un centimetro”

Dopo lo 0-0 di San Siro tra Inter e Roma, il difensore nerazzurro Milan Skriniar ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Siamo tutti un po’ dispiaciuti. Oggi abbiamo fatto una buona gara, ma bisognava vincere anche se la Roma è una buona squadra. Mentalità sempre più simile a quella di Conte? Secondo me sì. Non ero arrabbiato, ma dispiaciuto per non aver vinto. Barcellona? Il Barça gioca sempre per vincere e non molla un centimetro. Anche noi dovremo fare lo stesso, non dobbiamo mollare di un centimetro, prepararci bene e provare a vincere”.

Foto: Facebook ufficiale Inter