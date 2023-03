Skriniar sceglie i medici del PSG per farsi visitare

L’avventura di Milan Skriniar all’Inter ormai è ai titoli di coda. Non slo da contratto, che fino al 30 giugno lo vede ancora legato al club milanese, ma anche mentalmente, visto che il calciatore pensa già al suo futuro, che si chiama PSG.

E lo dimostra anche un episodio, in maniera decisiva ed eclatante. Skriniar si fa male nell’allenamento con la Nazionale slovacca e lascia il ritiro alla vigilia della gara delle qualificazioni all’Europeo. Il difensore, invece di tornare a Milano e farsi visitare dai medici dell’Inter, va in Francia, a Bordeaux e poi da lì a Capbreton, 150 km più a sud per farsi visitare la schiena, dolorante in allenamento.

È vero, ufficialmente si è recato al CERS (Centre Européen de Rééducation du Sportif), una struttura di eccellenza che si spalanca sull’Atlantico, frequentatissima da rugbisti e non solo per problemi analogi.

Ma è una struttura collegata ai dottori dello staff medico del PSG.

Un segnale eloquente, quindi, di come il difensore sia ormai con la testa verso la prossima stagione che lo vedrà a Parigi.

L’Inter al momento ha deciso di non alzare polveroni e attendere il 30 giugno senza fare polemiche. Gli è stata tolta la fascia da capitano, come è giusto che sia, ora si attende solo la fine del rapporto e l’inizio della nuova avventura al PSG.

Foto: twitter Euro 2020