Skriniar: “Sarà dura, ma andremo agli ottavi di Champions. Il mio valore? Spero che aumenti”

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di HatTrick, magazine slovacco. Ecco i passaggi più significativi: “Mi fa piacere sapere di essere il calciatore slovacco più costoso di tutti i tempi ma le cifre nel calcio sono aumentate molto rapidamente. Cinque anni fa nessun difensore veniva pagato 60 milioni. Ovviamente per me andrà bene se il mio cartellino dovesse aumentare e se dovessi rimanere un giocatore così apprezzato. Ma devo dimostrarlo sul campo crescendo ancora, perché ho solo ventiquattro anni. In tal caso, il mio prezzo continuerà a salire. Champions? Personalmente, sono stato felice del girone, perché giochiamo a calcio principalmente per affrontare i migliori e in questo gruppo ci siamo riusciti avendo Borussia Dortmund e Barcellona. Passaggio agli ottavi? So che sarà dura, ma secondo me ci qualificheremo agli ottavi di finale”, ha chiuso Skriniar.

Foto: Facebook ufficiale Inter