Skriniar: “Rinnovo? Sono fiducioso, spero di rimanere a lungo. Scudetto? Non è ancora finita”

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, è stato premiato per la terza volta di fila come calciatore slovacco dell’anno, e a margine della premiazione ha parlato del suo futuro in nerazzurro.

Queste le sue parole: “Felice e orgoglioso del premio. Senza dubbio mi ha aiutato il fatto di aver vinto con l’Inter. Abbiamo vinto lo scudetto e pure quest’anno possiamo ripeterci, anche se siamo un po’ indietro in classifica, ma non è ancora finita. La Serie A è un campionato molto equilibrato, abbiamo sbagliato qualcosa purtroppo, ma torneremo a vincere presto”.

Capitolo rinnovo: “Rinnovo? Penso che rimarrò all’Inter. Ho un contratto fino al 2023. Vedremo se i dirigenti del club mi proporranno un nuovo contratto, ma credo di sì. Penso siano soddisfatti delle mie prestazioni, vedremo”.

Foto: Twitter Uefa