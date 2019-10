Skriniar: “Quella di domani è la partita della vita. Il Barcellona non è solo Messi”

Alla vigilia della sfida tra il Barcellona e l’Inter valida per la seconda giornata di Champions League, il difensore nerazzurro Milan Skriniar ha parlato in conferenza stampa: “Per noi la partita di domani è quella della vita, come ha detto Conte. Poi dovremo essere pronti per la Juve. È bello giocare contro giocatori forti come Messi e Ronaldo, ma noi dovremo essere pronti a prescindere. Il Barcellona non è solo Messi, noi stiamo lavorando bene e domani sarà una bella sfida. Ovviamente le differenze tra le difese a tre o a quattro ci sono, ma anche quest’anno ci sono dei concetti che erano della difesa a quattro. Abbiamo lavorato benissimo su questa linea fin dal primo giorno di ritiro, fino ad oggi abbiamo fatto bene ma c’è spazio per migliorarsi. Noi siamo una squadra e dobbiamo dimostrarlo. Un giocatore cresce solo se riesce a mettere tutto in campo e ad affrontare le sfide con l’idea di conquistare il risultato“.

Foto: twitter Inter