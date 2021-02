Skriniar: “Primo posto? Lavoriamo per essere primi. Ora testa al derby”

Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, ha commentato il successo sulla Lazio per 3-1 ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole: “La Lazio è una buona squadra, sapevamo che partita ci aspettava. Siamo contenti per il 3-1, peccato per il gol subito, potevamo segnare di più ma questi sono segnali importanti. Primo posto? Lavoriamo per stare qui, siamo contenti e ci godiamo la vittoria. Da domani iniziamo a preparare il derby di domenica”.

Foto: Twitter Inter