Skriniar: “Non so che giocatore sarei senza Inter. E’ una bella vetrina”

Domani giocherà anche la Slovacchia di Milan Skriniar contro la Polonia. Nella conferenza stampa di presentazione del match ha parlato il difensore dell’Inter: “Il fatto di giocare in un grande club come l’Inter aiuta in queste grandi competizioni. L’autostima, ovviamente, aumenta, diventi più famoso. Non so che giocatore sarei stato se fossi rimasto alla Sampdoria o se fossi finito in un altro club. L’Inter è una bella vetrina, giochi partite importanti davanti a tante persone. Ma dietro tutto questo ci deve essere lo sforzo e il lavoro del giocatore. Credo che questo sia il mio caso, ognuno è sempre il motore della propria felicità. Poi è chiaro che a Milano Conte ci ha pian piano instillato la sua visione del calcio, arrivando a farci capire come stare in campo. In primo luogo ci ha influenzato con la sua mentalità vincente. Ha svolto un ruolo significativo in questi successi e nella mia crescita, come Spalletti prima di lui”.

