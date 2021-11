Milan Skriniar ha voluto mandare un messaggio a Victor Osimhen, centravanti nigeriano del Napoli costretto all’intervento chirurgico dopo lo scontro col nerazzurro nella gara di domenica scorsa. “Ciao Victor, in bocca al lupo e spero di rivederti presto in campo. Forza campione”, ha detto il difensore slovacco in una Instagram story pubblicata dall’account ufficiale dell’Inter.