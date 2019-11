Skriniar: “Lukaku e Lautaro i più forti. Qui sono felice”

Milan Skriniar ha parlato a Sky dell’attuale momento dell’Inter: “Lautaro e Lukaku in questo periodo sono gli attaccanti più forti con cui ho giocato, insieme ma anche contro. Non mi riferisco soltanto ai gol, ma al loro lavoro che aiuta tutta la squadra. Sono felice qui e non capisco perché un mio ex agente continui a parlare del mio futuro. La differenza tra noi e la Juve? Ora siamo una squadra competitiva e molto unita”.

Foto: Twitter Inter