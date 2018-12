Skriniar: “L’Inter può battere la Juve e sogna un altro Triplete. Futuro? I tifosi stiano tranquilli”

Intervistato da Sky Sport, Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato della sfida di venerdì sera in casa della Juventus: “Koulibaly, Chiellini, Bonucci e Manolas sono i difensori più forti della Serie A, tolti i miei compagni. Contro la Juve sarà difficilissima ma siamo una squadra forte e lo abbiamo dimostrato. Possiamo battere i bianconeri, loro hanno vinto tutte le partite ma noi pensiamo ai nostri giocatori molto forti. Cristiano Ronaldo è difficile da marcare ma non saremo concentrati solo su di lui, anche gli altri possono segnare e dovremo stare molto attenti. Abbiamo parlato anche con Walter Samuel ed è stato molto bello, visto che con l’Inter ha vinto il Triplete, un vero sogno per noi. Il futuro? Le voci ci sono sempre, per me l’Inter è una grande squadra e i tifosi possono stare tranquilli. Sono felice qui e con la squadra ci troviamo molto bene. Tutti i giorni penso a migliorarmi e lavoro per farlo: i tifosi e gli allenatori mi devono valutare, credo di non essere al top e posso ancora migliorare per diventare ancora più forte”.

Foto: sito ufficiale Inter