Skriniar, l’infortunio è grave: a rischio l’intera stagione

Gioia e dolore tutti insieme ieri sera per Milan Skriniar che, nel giorno della conquista del Trophée des Champions, ovvero il suo primo titolo da giocatore del Paris Saint-Germain, ha subìto un infortunio alla caviglia che potrebbe tenerlo ai box per la parte restante della stagione. Per l’ex Inter, uscito al 71′ della gara vinta dal PSG col Tolosa, addirittura non si esclude un’operazione chirurgica. Al posto del centrale slovacco ha fatto il suo esordio Lucas Belardo. Anche Luis Enrique ha confermato le sensazioni negative sull’infortunio di Skriniar nella conferenza stampa al termine della sfida: “Non so nulla dell’infortunio di Skriniar, ma le sensazioni non sono positive”.

Foto: Twitter PSG