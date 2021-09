Skriniar: “L’anno scorso abbiamo perso qui. Allungo sulla Juve? Pensiamo a noi stessi”

Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, ha commentato a Sky Sport i temi a pochi minuti dalla gara con la Sampdoria.

Queste le sue parole: “Campo difficilissimo, lo conosco. L’anno scorso abbiamo perso qui. Dobbiamo entrare subito in partita, dal 1′ all’ultimo, giocando cattivi e facendo noi la partita. La possibilità di allungare sulla Juve? Non ci penso, abbiamo iniziato bene e dopo la sosta è semplicemente importante partire bene. Guardiamo noi stessi per dimostrare che siamo l’Inter e che siamo i campioni d’Italia. Stanchezza dopo le nazionali? Un po’ sì, ma non ci pensiamo e non cerchiamo scuse”.