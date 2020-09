Skriniar-Koulibaly-Ranocchia-Darmian: quattro storie diverse o collegate. Le ultime

Skriniar sul mercato, ma soltanto a patto che il Tottenham faccia davvero sul serio. E presenti un’offerta che vada oltre i 50 milioni e si avvicini ai 60 con i bonus. Per il momento soltanto chiacchiere, zero fatti: non si può parlare di trattativa in fase avanzata quando non c’è ancora stata una proposta ufficiale che si avvicini alla richiesta nerazzurra. Se accadrà, ne parleremo. Capitolo Koulibaly: siamo fermi. Il Manchester City è andato su altre strade per il presente e per il futuro (Gimenez), il Paris Saint-Germain non si è ancora materializzato davvero e se restasse Gattuso sarebbe contento. Ci sono storie diverse o collegate, come quelle che coinvolgono Ranocchia e Darmian: quando il difensore dell’Inter dirà sì al Genoa, sarebbe sorprendente se accadesse il contrario, lo specialista del Parma vestirebbe il nerazzurro nel rispetto di un vecchio accordo.

Foto: twitter Inter