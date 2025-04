Skriniar: “Futuro? Non so se resterò al Fenerbahce. Lo decideremo a fine stagione”

Milan Skriniar, difensore del Fenerbahce, ha parlato ai canali ufficiali del club sul suo futuro in Turchia.

Queste le sue parole: “Il mio numero non ha un significato particolare. L’ho indossato per tutta la mia carriera ed è il mio numero preferito. Martin Skrtel lo indossava qui e volevo continuare a portarlo”. Il difensore ha anche sottolineato l’importanza della sua famiglia: “Mi supportano sempre. Ho dedicato il mio braccio sinistro a mia figlia con dei tatuaggi. Sto pensando di dedicare il braccio destro alla mia altra figlia”.

L’ex Inter ha poi parlato del suo futuro al Fenerbahçe, lasciando intendere che le decisioni verranno prese a fine stagione: “Quando arriverà il momento giusto, parleremo con il nostro direttore sportivo e il presidente per trovare una soluzione. Farò del mio meglio fino alla fine della stagione e, quando sarà il momento, discuteremo del mio futuro”.

Skriniar ha sottolineato la mentalità del Fenerbahçe: “Ogni partita è come una finale per noi. Dobbiamo pensare solo a vincere, senza altre strategie. Abbiamo 8 finali e daremo il massimo per vincere anche contro il Sivasspor”. Ha anche parlato del supporto dei tifosi: “Ho sentito il loro supporto fin dal primo giorno. I tifosi sono incredibili, ci aiutano in ogni partita, anche sui social media. Questo è molto importante per tutti noi”.

Foto: sito Fenerbahce