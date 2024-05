Skriniar: ” Dopo un infortunio non è facile riconquistarsi il posto al PSG”

Milan Skriniar, ex difensore di Sampdoria e Inter, ha rilasciato un’intervista a Sport.Aktuality.sk analizzando la sua stagione al Paris Saint-Germain e parlando anche dell’infortunio che inevitabilmente ha segnato la sua annata. Queste le sue parole:

“Dividerei l’anno in due parti: prima e dopo l’infortunio. Quando stavo bene, ero uno dei giocatori più impiegati, tutto stava andando in maniera fantastica. Ho giocato, abbiamo fatto bene, abbiamo vinto. Poi è arrivato l’infortunio alla caviglia e questo mi ha rallentato un po’. All’inizio si diceva che sarei rimasto fuori per 4-5 mesi, ma dopo due mesi e mezzo sono riuscito a riprendermi. Ho lavorato duro per tornare. Volevo aiutare la nazionale slovacca ed essere pronto per l’Europeo. Ecco perché sono felice di essere riuscito a tornare prima del previsto”.

Sul suo impiego al PSG: “Non dico che non ho giocato solo a causa dell’infortunio. L’allenatore, probabilmente, ha pensato che nelle partite difficili gli altri fossero più preparati di me. Ma ho sempre saputo di essere pronto a dare il massimo, anche per 15 minuti di partita. Bisogna anche rendersi conto che abbiamo due o tre top player per ogni ruolo e non è facile riconquistare il posto. Ma sono comunque felice perché ho giocato in tutte le partite di campionato dopo l’infortunio”.

