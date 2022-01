Skriniar: “Da domani pensiamo alla Supercoppa, per noi e per i tifosi contro la Juve vale di più”

Il difensore dell’Inter Milan Skriniar ha parlato nel post partita di San Siro ai microfoni di Dazn: “Stiamo bene, abbiamo lavorato durante questi giorni e preparato al meglio la gara contro la Lazio. Ora ci godiamo la vittoria e da domani iniziamo a pensare alla Supercoppa: contro la Juve vale sempre qualcosa in più, anche per i tifosi. Dobbiamo prepararla nel modo migliore possibile e vincere questa Supercoppa che è un’altra cosa molto importante per no”.

FOTO: Twitter Inter