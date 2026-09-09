Skriniar: “Contro la Roma sarà difficile, ma vogliamo i 3 punti. Gasperini ha alzato il livello rispetto all’Atalanta”

09/09/2026 | 15:14:23

Milan Skriniar, uno dei capitani del Fenerbahce, parla ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della grande sfida contro la Roma, in programma domani alle 18:45 a Istanbul. Le parole del difensore slovacco: “Sappiamo quale idea di gioco abbia Gasperini, era molto difficile affrontare l’Atalanta quando ero in Italia e ci aspettiamo qualcosa di simile. Ha alzato il livello della loro qualità rispetto a quando era alla Dea, abbiamo guardato le loro partite, stanno andando molto bene, sarà molto, molto difficile contro di loro, ma giochiamo in casa in Champions dopo tanti anni e vogliamo i 3 punti. Non siamo partiti bene in stagione, c’è da migliorare, ma siamo contenti dopo 18 anni di tornare in Champions League, è una cosa bellissima per il club e per questi magnifici tifosi, non vediamo l’ora”.

Foto: Instagram Skriniar