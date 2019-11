Skriniar: “Conte vuole la mentalità vincente. Scudetto? Abbiamo la squadra giusta”

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato dal ritiro della nazionale slovacca toccando tanti tempi. Ecco le sue dichiarazioni riportate da sport.sk: “Conte? Ha vinto qualcosa ovunque è stato. Vuole inculcarci la mentalità vincente, cosa che all’Inter è mancata da anni. Adesso la situazione sta cambiando. In campionato stiamo andando bene e siamo molto soddisfatti. In Champions un po’ meno. Conte ci ha detto che non stiamo lavorando per non vincere nulla. Tutti lavorano per raggiungere il successo. Scudetto? Pensiamo a una gara per volta. Finora il campionato è equilibrato, ma abbiamo la squadra giusta per avere successo. Non vediamo l’ora che arrivi la fine. Dobbiamo evitare i cali di tensione. Difesa a tre? È stato difficile abituarsi, ma ora non ho alcun problema. Se giochi in modo difensivo non cambia molto il 3-5-2, ma Conte vuole che siamo aggressivi e che mettiamo pressione agli avversari, senza indietreggiare”, ha chiuso Skriniar.

Foto: sito ufficiale Inter